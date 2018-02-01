Жуков: CAS подтвердил невиновность российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял справедливое решение, отменив аннулирование результатов российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи.

«Мы с самого начала были уверены в невиновности наших спортсменов. Арбитражный суд встал на сторону наших ребят и принял справедливое решение, подтвердив их невиновность», — цитирует Жукова ТАСС.

Глава ОКР также отметил, что необходимо внимательно изучить решение суда. Мотивировочная часть решений CAS последует позднее.

«Счастливы, что российским спортсменам возвращаются их заслуженные награды, с них полностью сняты обвинения. Но мы ещё должны полностью проанализировать ситуацию и внимательно изучить решение суда», — добавил Жуков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение СAS.