Оргкомитет ЧМ-2018 гарантирует безопасность украинских журналистов во время турнира

Глава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин заявил, что украинским журналистам, как и представителям СМИ других стран, будет гарантирована безопасность во время турнира.

«Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от аккредитации журналистов на ЧМ-2018.