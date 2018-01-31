Сборная России по хоккею с мячом проиграла Швеции на ЧМ в Хабаровске

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Сборная России по хоккею с мячом потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Хабаровске.

В составе российского коллектива отличились Алан Джусоев (29-я минута), Максим Ишкельдин (48-я минута) и Янис Бефус (87-я минута).

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе, набрав четыре очка. Шведы расположились на первой строчке.

Соперник по четвертьфиналу будет известен позднее.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею с мячом победила Финляндию на ЧМ.

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