Сборная России по хоккею с мячом проиграла Швеции на ЧМ в Хабаровске
Сборная России по хоккею с мячом потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Хабаровске.
В составе российского коллектива отличились Алан Джусоев (29-я минута), Максим Ишкельдин (48-я минута) и Янис Бефус (87-я минута).
Таким образом, сборная России заняла второе место в группе, набрав четыре очка. Шведы расположились на первой строчке.
Соперник по четвертьфиналу будет известен позднее.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею с мячом победила Финляндию на ЧМ.
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