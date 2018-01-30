Сборная России по хоккею с мячом победила Финляндию на ЧМ
Сборная России победила Финляндию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились Максим Ишкельдин (31-я минута) и Алмаз Миргазов (66-я минута).
31 января россияне сыграют с национальной командой Швеции.
Ранее сообщалось, что сборная России стартовала с победы на ЧМ по хоккею с мячом, забив 15 мячей норвежцам.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.