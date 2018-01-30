Сборная России по хоккею с мячом победила Финляндию на ЧМ

Короткая ссылка
Сборная России победила Финляндию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Максим Ишкельдин (31-я минута) и Алмаз Миргазов (66-я минута).

31 января россияне сыграют с национальной командой Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России стартовала с победы на ЧМ по хоккею с мячом, забив 15 мячей норвежцам.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru