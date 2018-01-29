Сборная России стартовала с победы на ЧМ по хоккею с мячом, забив 15 мячей норвежцам
Встреча завершилась со счётом 15:1.
Победу сборной России принесли голы Андрея Прокопьева, Алана Джусоева, Владимира Каланчина и Артёма Бондаренко. Дубль оформил Максим Ишкельдин, хет-трик на счету Евгения Дергаева, а Сергей Ломанов стал автором покера.
Норвежцы ответили голом Сондре Кристофферсена.
Следующим соперником россиян станет команда Финляндии. Игра состоится 30 января.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла юниорский ЧМ по хоккею с мячом.