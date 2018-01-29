Сборная России стартовала с победы на ЧМ по хоккею с мячом, забив 15 мячей норвежцам

Сборная России одержала разгромную победу над командой Норвегии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.