Нурмагомедов: победитель нашего боя с Фергюсоном станет настоящим чемпионом
«Я обсуждал эту ситуацию с главой UFC Даной Уайтом и остальными. Они говорят, что мы будем драться за вакантный неоспоримый титул. Это не пояс Конора, это не временный пояс Тони Фергюсона, это вакантный пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.
Боец отметил, что бой против Фергюсона будет официально чемпионским.
«Бой состоится 7 апреля, и на следующий день они должны будут официально объявить о том, что победитель этого боя становится настоящим чемпионом. На данный момент Тони Фергюсон — временный чемпион. Конора называют действующим чемпионом, но он не защищал свой пояс. Победитель нашего боя с Фергюсоном станет настоящим чемпионом», — заявил Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов не исключил того, что его сын будет бороться с медведями.