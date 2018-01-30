Нурмагомедов: победитель нашего боя с Фергюсоном станет настоящим чемпионом

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой против американца Тони Фергюсона не будет претендовать на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которым владеет ирландец Конор Макгрегор.

«Я обсуждал эту ситуацию с главой UFC Даной Уайтом и остальными. Они говорят, что мы будем драться за вакантный неоспоримый титул. Это не пояс Конора, это не временный пояс Тони Фергюсона, это вакантный пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Боец отметил, что бой против Фергюсона будет официально чемпионским.

«Бой состоится 7 апреля, и на следующий день они должны будут официально объявить о том, что победитель этого боя становится настоящим чемпионом. На данный момент Тони Фергюсон — временный чемпион. Конора называют действующим чемпионом, но он не защищал свой пояс. Победитель нашего боя с Фергюсоном станет настоящим чемпионом», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов не исключил того, что его сын будет бороться с медведями.