Хабиб Нурмагомедов не исключил того, что его сын будет бороться с медведями

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что рождение сына перед боем с Эдсоном Барбозой послужило для него дополнительной мотивацией.

«Это, безусловно, меня сильно мотивировало, ведь мой второй ребенок родился в день боя, и в клетку я выходил с мыслью о том, что сын посмотрит этот бой, когда вырастет, а это — неслабая мотивация», — заявил Нурмагомедов в интервью RT.

По словам бойца он собирается однажды привести сына в спортзал и помочь ему сделать первые шаги в смешанных боевых искусствах.

«Спортивные тренировки, в том числе в школе, идут на пользу детям и молодым людям. Не знаю, что его ждёт в будущем, но тренироваться он будет точно, а может даже поборется с медведями. Посмотрим», — добавил Нурмагомедов.

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