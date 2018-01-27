Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Познакомились в Instagram, общаемся. Вот, три дня назад я с ним разговаривал», — сказал Нурмагомедов в интервью «России 24».
Россиянин отказался комментировать сексуальную ориентацию португальца, заявив, что ему неприятно отвечать на такие вопросы.
Ранее сообщалось, что «Реал» пригласил Нурмагомедова на матч Примеры.
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