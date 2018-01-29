Депутат Лебедев: лучше пропустить такую Олимпиаду, чем ехать униженным спортсменам в белой форме и с запретом петь гимн

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Заместитель председателя Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Вопрос — ехать или нет на Олимпиаду и Паралимпиаду — висит в воздухе уже несколько месяцев. Не надо делить его на олимпийцев и паралимпийцев, отдельных спортсменов или виды спорта. Нужно единое решение государства. Давно должны были сказать, что на таких оскорбительных и унизительных условиях не поедем», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Он высказал мнение, что руководство страны не хочет объявлять официальный бойкот, так как будут санкции в виде пропуска нескольких циклов Олимпиад.

«Но лучше пропустить такую Олимпиаду и выступать на чемпионатах мира и Европы, чем ехать униженным спортсменам в белой форме, с заблокированными аккаунтами в социальных сетях и запретом петь гимн. Завтра скажут, что им на русском говорить нельзя на территории Олимпийской деревни. Это может дойти до абсурда. Честь страны выше, чем возможность завоевать медаль на Олимпиаде», — добавил депутат.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.

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