Абдикаримова: хорошо, что допустили к Паралимпиаде, я рада
«Конечно, это неплохо. Я уже выступаю в нейтральном статусе, поэтому предполагала, что так события и развернутся. Хорошо, что допустили, я рада. Но пока не до конца разобралась: как понимаю, есть какие-то определённые критерии. Как поняла, у нас будет 35 человек со всех видов спорта, и, каким образом будет проходить отбор, не знаю, есть вопросы. Не могу пока сказать по этому поводу ничего», — приводит слова Абдикаримовой «Р-Спорт».
29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.