Абдикаримова: хорошо, что допустили к Паралимпиаде, я рада

Короткая ссылка
Российская биатлонистка и лыжница, участница Паралимпийских игр в Сочи Акжана Абдикаримова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Конечно, это неплохо. Я уже выступаю в нейтральном статусе, поэтому предполагала, что так события и развернутся. Хорошо, что допустили, я рада. Но пока не до конца разобралась: как понимаю, есть какие-то определённые критерии. Как поняла, у нас будет 35 человек со всех видов спорта, и, каким образом будет проходить отбор, не знаю, есть вопросы. Не могу пока сказать по этому поводу ничего», — приводит слова Абдикаримовой «Р-Спорт».

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Отстранение паралимпийцев
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru