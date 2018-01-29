Абдикаримова: хорошо, что допустили к Паралимпиаде, я рада

Российская биатлонистка и лыжница, участница Паралимпийских игр в Сочи Акжана Абдикаримова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Конечно, это неплохо. Я уже выступаю в нейтральном статусе, поэтому предполагала, что так события и развернутся. Хорошо, что допустили, я рада. Но пока не до конца разобралась: как понимаю, есть какие-то определённые критерии. Как поняла, у нас будет 35 человек со всех видов спорта, и, каким образом будет проходить отбор, не знаю, есть вопросы. Не могу пока сказать по этому поводу ничего», — приводит слова Абдикаримовой «Р-Спорт».

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.