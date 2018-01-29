Готел: нежелание России взять на себя ответственность за допинг-скандал не дало атлетам выступить под своим флагом

Председатель Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Челси Готел прокомментировала решение допустить российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Для российских спортсменов, хотя и нейтральных, это решение даёт возможность исполнить свою паралимпийскую мечту. Я уверена, что они предпочли бы соревноваться под флагом своей страны, как и любой другой спортсмен, но нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинг-скандал, когда-либо проводившийся в спорте, исключает эту возможность», — приводит слова Готел пресс-служба МПК.

Она отметила, что спортсмены из других стран теперь будет выступать с уверенностью, что соперники из России регулярно проходят допинг-контроль под наблюдением МПК и Всемирного антидопингового агентства.

«Чтобы соревноваться в Пхёнчхане, российские спортсмены должны будут соблюдать строгие условия», — заключила председатель Совета спортсменов МПК.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.