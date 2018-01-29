Кучеров стал вторым россиянином, оформившим хет-трик в Матче звёзд НХЛ

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Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым российским хоккеистом, которому удалось оформить хет-трик в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В полуфинале Матча звёзд между Атлантическим и Столичным дивизионами россиянин забросил три шайбы, чем помог своей команде победить и выйти в финал.

До Кучерова лишь одному россиянину удавалось подобное: в 2000 году Павел Буре забросил три шайбы в Матче звёзд НХЛ между командой Северной Америки и сборной остального мира.

Ранее сообщалось, что команда Тихоокеанского дивизиона победила в финале Матча звёзд НХЛ.

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