Хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ

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Команда Атлантического дивизиона одержала победу над Столичным дивизионом в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе победителей хет-трик оформил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Голы в свой актив также записали Остон Мэттьюс, Брэйдан Пойнт, Джек Айкел и Брэд Маршан.

Соперники ответили шайбами Сидни Кросби, Клода Диру, Криса Летанга и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, также записавшего в свой актив голевой пас.

Ранее сообщалось, что команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ.

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