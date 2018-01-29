Хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ
Встреча завершилась со счётом 7:4.
В составе победителей хет-трик оформил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Голы в свой актив также записали Остон Мэттьюс, Брэйдан Пойнт, Джек Айкел и Брэд Маршан.
Соперники ответили шайбами Сидни Кросби, Клода Диру, Криса Летанга и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, также записавшего в свой актив голевой пас.
What's that? You want all three @86Kucherov goals in one GIF? Okay! pic.twitter.com/5zdURGzOX0— NHL GIFs (@NHLGIFs) 28 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ.