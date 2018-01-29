Хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона одержала победу над Столичным дивизионом в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе победителей хет-трик оформил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Голы в свой актив также записали Остон Мэттьюс, Брэйдан Пойнт, Джек Айкел и Брэд Маршан.

Соперники ответили шайбами Сидни Кросби, Клода Диру, Криса Летанга и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, также записавшего в свой актив голевой пас.

Ранее сообщалось, что команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ.