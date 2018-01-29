Команда Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звёзд НХЛ
Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Центральным дивизионом в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Джеймс Нил, ещё по шайбе забросили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс. Коннор Макдэвид записал в свой актив четыре голевые передачи.
Команда Центрального дивизиона ответила голами Натана Маккиннона и Пи Кея Суббэна.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.
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