Команда Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звёзд НХЛ

Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Центральным дивизионом в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джеймс Нил, ещё по шайбе забросили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс. Коннор Макдэвид записал в свой актив четыре голевые передачи.

Команда Центрального дивизиона ответила голами Натана Маккиннона и Пи Кея Суббэна.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.