Команда Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звёзд НХЛ

Короткая ссылка
Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Центральным дивизионом в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джеймс Нил, ещё по шайбе забросили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс. Коннор Макдэвид записал в свой актив четыре голевые передачи.

Команда Центрального дивизиона ответила голами Натана Маккиннона и Пи Кея Суббэна.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru