Команда Тихоокеанского дивизиона победила в финале Матча звёзд НХЛ
Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Атлантическим дивизионом в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:2.
Победу команде с Западного побережья принесли шайбы Брока Бёзера, Дрю Даути, Джонни Годро и Рикарда Ракеля, оформившего дубль.
Соперники ответили двумя голами в исполнении Майка Грина.
Ранее сообщалось, что хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard