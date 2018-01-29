Команда Тихоокеанского дивизиона победила в финале Матча звёзд НХЛ

Короткая ссылка
Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Атлантическим дивизионом в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

Победу команде с Западного побережья принесли шайбы Брока Бёзера, Дрю Даути, Джонни Годро и Рикарда Ракеля, оформившего дубль.

Соперники ответили двумя голами в исполнении Майка Грина.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru