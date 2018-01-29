«Рома» не смогла прервать безвыигрышную серию, уступив «Сампдории»

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«Рома» на своём поле проиграла генуэзской «Сампдории» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче на 80-й минуте стал Дуван Сапата.

В первом тайме «Рома» упустила шанс открыть счёт. Алессандро Флоренци не смог реализовать пенальти.

Римский клуб не может выиграть в шестом матче подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Сампдория» с 37-ю баллами занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что «Милан» одержал третью подряд победу в Серии А, обыграв «Лацио».

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