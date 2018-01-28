«Милан» одержал третью подряд победу в Серии А, обыграв «Лацио»

«Милан» на своём поле одержал победу над римским «Лацио» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «россонери».

Победу «Милану» принесли голы Патрика Кутроне и Джакомо Бонавентуры.

«Лацио» ответил голом Адама Марушича.

Для подопечных Дженнаро Гаттузо эта победа стала третьей подряд. В турнирной таблице «Милан» поднялся на седьмое место, набрав 34 очка. «Лацио» с 46 баллами остался на третьей позиции.

В других матчах игрового дня «Торино» обыграл «Беневенто» (3:0), «Кротоне» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), «Фиорентина» крупно проиграла «Вероне» (1:4), а «Дженоа» уступил «Удинезе» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Наполи» одержал шестую победу подряд в итальянской Серии А.