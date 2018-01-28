«Наполи» одержал шестую победу подряд в итальянской Серии А

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«Наполи» в родных стенах одержал волевую победу над «Болоньей» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Болоньи» счёт открыл Родриго Паласио (1-я минута).

У «Наполи» дублем отметился Дрис Мертенс (37-я и 59-я минуты), ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Ибраима Мбайе (5-я минута).

Эта победа стала для «Наполи» шестой подряд в чемпионате Италии.

После 22 матчей «Наполи» набрал 57 очков и расположился на первом месте, «Болонья» с 27 набранными баллами занимает 12-ю строчку.

Ранее «Интер» не смог удержать в гостях победный счёт в матче 22-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

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