«Наполи» одержал шестую победу подряд в итальянской Серии А

«Наполи» в родных стенах одержал волевую победу над «Болоньей» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Болоньи» счёт открыл Родриго Паласио (1-я минута).

У «Наполи» дублем отметился Дрис Мертенс (37-я и 59-я минуты), ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Ибраима Мбайе (5-я минута).

Эта победа стала для «Наполи» шестой подряд в чемпионате Италии.

После 22 матчей «Наполи» набрал 57 очков и расположился на первом месте, «Болонья» с 27 набранными баллами занимает 12-ю строчку.

Ранее «Интер» не смог удержать в гостях победный счёт в матче 22-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.