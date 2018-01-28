«Интер» не смог одолеть СПАЛ, пропустив гол на 90-й минуте матча итальянской Серии А

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«Интер» не смог удержать в гостях победный счёт в матче 22-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 48-й минуте защитник СПАЛ Франческо Викари забил мяч в собственные ворота, но хозяева смогли отыграться усилиями Альберто Палоски на 90-й минуте.

После 22 матчей «Интер» набрал 44 очка и расположился на четвёртом месте, СПАЛ с 17 набранными баллами занимает 18-ю строчку.

Ранее «Ювентус» дожал оставшихся вдевятером игроков «Кьево» в матче итальянской Серии А.

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