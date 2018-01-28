Хованцев считает, что отсутствие тренеров не скажется на результатах российских спортсменов на ОИ-2018
Бывший старший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о недопуске российских тренеров на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Думаю, что это не скажется сильно. Всё-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — приводит слова Хованцева «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду 22 тренера российских спортсменов.
Позже глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила данную информацию.
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