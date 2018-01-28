«Зенит» обыграл действующего чемпиона Китая в контрольном матче

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над китайским «Гуанчжоу Эвергранд» в контрольном матче в ОАЭ.

Матч завершился со счётом 4:1.

Победу «Зениту» принесли голы Себастьяна Дриусси, Александра Кокорина, Антона Заболотного и Дениса Тереньева.

«Гуанчжоу» ответил голом Чжана Линьпэна.

В следующем контрольном матче «Зенит» сыграет с братиславским «Слованом».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини необычным образом поздравил Джанлуиджи Буффона с 40-летием.

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