Биатлонист Логинов о смешанной эстафете на ЧЕ: сборная Украины была сильнее

Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау.

«Третий день соревнований — усталость накапливается. Я старался, честно скажу. Не хочу искать оправданий, просто сборная Украины была сильнее, поздравляю их с золотом. Мои промахи? Поторопился, стараясь навязать борьбу и сократить время отставания», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Россияне заняли второе место в смешанной эстафете, уступив 11,7 секунды сборной Украины.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧЕ по биатлону.