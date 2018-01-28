Биатлонист Логинов о смешанной эстафете на ЧЕ: сборная Украины была сильнее

Короткая ссылка
Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау.

«Третий день соревнований — усталость накапливается. Я старался, честно скажу. Не хочу искать оправданий, просто сборная Украины была сильнее, поздравляю их с золотом. Мои промахи? Поторопился, стараясь навязать борьбу и сократить время отставания», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Россияне заняли второе место в смешанной эстафете, уступив 11,7 секунды сборной Украины.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧЕ по биатлону.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru