Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Сборная России в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау.