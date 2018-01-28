Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Сборная России в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау.
Российские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 51,8 секунды, избежав штрафных кругов и использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.
Победу одержала сборная Украины. Тройку призёров замкнули представители Норвегии.
Ранее сообщалось, что Кристина Резцова и Алексей Волков заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону.
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