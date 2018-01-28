Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Короткая ссылка
Сборная России в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау.

Российские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 51,8 секунды, избежав штрафных кругов и использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Победу одержала сборная Украины. Тройку призёров замкнули представители Норвегии.

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова и Алексей Волков заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru