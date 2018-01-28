Резцова и Волков заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Алексей Волков заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы, проходящем в итальянском Риднауне.

Победу праздновали норвежские биатлонисты Текла Брюн-Ли и Ветле-Сьястад Кристиансен. Их результат — 36 минут 39,6 секунды. Второе место заняла французы Жулия Симон и Эмильен Жаклин (отставание 8,6 секунды). Тройку лучших замкнули представители США Сьюзан Данкли и Лоувел Бейли (+9,1). Россияне Резцова и Волков заняли пятое место (+27,5). Ранее сообщалось, что Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов представят российскую команду в смешанной эстафете на ЧЕ в Италии.