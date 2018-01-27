Определён состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты ЧЕ
Кристина Резцова и Алексей Волков представят сборную России в одиночной смешанной эстафете, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов представят российскую команду в смешанной эстафете.
Эстафеты, которые станут последними гонками ЧЕ, состоятся 28 января.
Ранее Цветков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.