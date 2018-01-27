Биатлонист Цветков о недопуске на ОИ-2018: три ночи без сна и куча вопросов без ответа

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование… Моя Семья! Моя любимая супруга и сын — вот что меня спасает. Я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперёд к своей мечте!», — написал Цветков в своём Instagram.

Он отметил, что так же, как и Антон Шипулин, решил принять участие в марафоне «Марчалонга», который состоится 28 января в Италии.

«Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь», — подытожил спортсмен.

Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Янв 27, 2018 at 9:03 PST

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что для неё Олимпиада — это больше не спорт.