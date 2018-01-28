Сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачёте на чемпионате Европы по биатлону, прошедшем в итальянском Риднау.

Российские спортсмены завоевали пять наград: одну золотую, две серебряные и две бронзовые.

Александр Логинов принёс в копилку команды две медали — золото в гонке преследования и серебро в спринте. Ещё одну серебряную награду сборная России завоевала в смешанной эстафете. Бронзу в индивидуальной гонке и гонке преследования завоевали Виктория Сливко и Евгений Гараничев соответственно.

Победителями в медальном зачёте стали французы — два золота, два серебра и бронза. Вторыми стали украинские биатлонисты с двумя золотыми и одной серебряной медалями.

Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту заняла первое общекомандное место по итогам ЧЕ в Латвии.