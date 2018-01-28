Сборная России по санному спорту заняла первое общекомандное место по итогам ЧЕ в Латвии
Сборная России по санному спорту заняла первое место в общем медальном зачёте на чемпионате Европы по санному спорту в латвийской Сигулде.
Россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медали.
В личных дисциплинах золото выиграли Татьяна Иванова и Семён Павличенко, бронзу завоевал Роман Репилов. Ещё одно золото россияне завоевали в эстафете.
Второе место заняла команда Германии (одно золото, три серебра, одна бронза), третьей стала сборная Латвии (0, 1, 1).
Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту стала чемпионом Европы в эстафете.
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