Сборная России по санному спорту стала чемпионом Европы в эстафете
Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на чемпионате Европы, который проходит в латвийском Сигулде.
Российская сборная в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко, Александра Денисьева и Владислава Антонова финишировала с итоговым временем 2 минуты 13,428 секунды.
Второй стала команда Германии (отставание 0,151 секунды), третье место заняла сборная Латвии (+0,179).
Ранее россиянин Роман Репилов занял итоговое третье место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту сезона-2017/18.
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