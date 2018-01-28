Россиянин Репилов занял третье место по итогам Кубка мира по санному спорту

Россиянин Роман Репилов занял итоговое третье место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту сезона-2017/18.

Россиянин набрал 774 очка.

Победу в общем зачёте Кубка мира одержал немец Феликс Лох (923 очка), на втором месте — австриец Вольфганг Киндль (838 очков).

Россиянин Семён Павличенко занял четвёртое место (773 очка).

В прошлом сезоне Репилов стал обладателем Кубка мира и малого Кубка мира в спринте.

Ранее сообщалось, что Репилов стал победителем спринта на этапе КМ в Латвии.