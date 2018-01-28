Саночник Репилов стал победителем спринта на этапе КМ в Латвии
Российский саночник Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии.
Его итоговый результат — 27,839 секунды.
Второе место занял словак Йозеф Нинис (27,911), третье — немец Феликс Лох (27,977).
Ранее российский саночник Семён Павличенко одержал победу в личных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в латвийском городе Сигулде.
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