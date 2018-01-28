Черноусов выиграл лыжный марафон на 70 км в Италии

Россиянин Илья Черноусов стал победителем лыжного марафона «Марчалонга» на 70 км классическим стилем в Италии.

Итоговое время Черноусова — 2 часа 48 минут 8,7 секунды. Второе место занял норвежец Туре Бьорсет Бердал (+0,2 секунды), тройку призёров замкнул ещё один норвежец — Мортен Эйде Педерсен (+1,5).

Россиянин Ермил Вокуев стал седьмым (+22,6), Никита Ступак — 27-м (+1.41,9), российский биатлонист Антон Шипулин — 79-м (+18.04,1).

У женщин победительницей марафона стала шведка Бритта Норгрен (3 часа 11 минут 48,3 секунды), второе место заняла чешка Катерина Смутна (+0,5 секунды), третьей стала ещё одна шведка — Лина Корсгрен (+1.22,5). Лучшая из россиянок — Виктория Мелина — стала пятой (+10.13,6).

Ранее сообщалось, что российские лыжники выступят в бордовой форме на ОИ-2018.