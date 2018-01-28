Российские лыжники выступят в бордовой форме на ОИ-2018

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что российские лыжники выступят в форме бордового цвета на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

«Данная форма сделана в бордовом цвете, она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне», — приводит слова Крянина ТАСС.

Вице-президент ФЛГР отметил, что поставщик экипировки убрал элементы национальной символики с формы и заменил на аббревиатуру OAR — Olympic Athlete from Russia.

Ранее российский лыжник Глеб Ретивых отметил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Олимпийские игры в Пхёнчхане несправедливо.

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