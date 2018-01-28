Российские лыжники выступят в бордовой форме на ОИ-2018
«Данная форма сделана в бордовом цвете, она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне», — приводит слова Крянина ТАСС.
Вице-президент ФЛГР отметил, что поставщик экипировки убрал элементы национальной символики с формы и заменил на аббревиатуру OAR — Olympic Athlete from Russia.
Ранее российский лыжник Глеб Ретивых отметил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Олимпийские игры в Пхёнчхане несправедливо.