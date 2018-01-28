Лыжник Ретивых: всю жизнь считал, что спорт и справедливость — синонимы

Российский лыжник Глеб Ретивых отметил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Олимпийские игры в Пхёнчхане несправедливо.

«Всю жизнь я считал, что спорт и справедливость — синонимы, что в нём нет политики. Остаётся только верить в бога, надеяться, что ситуация поменяет своё русло», — написал Ретивых в своём Instagram.

Спортсмен отметил, что ни разу в своей жизни не был замечен в употреблении допинга.

«За свою карьеру я сдал около 100 проб, все они чистые, я чистый спортсмен. Россия — чистая. Спасибо всем за поддержку», — добавил Ретивых.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых оспорят неприглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2018 года в Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.