Фигуристы Столбова и Букин оспорят в CAS недопуск к ОИ-2018
Российские фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин оспорят неприглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Президент организации отметил, что иски могут быть поданы уже в понедельник, 29 января.
Ранее стало известно, что российская пара фигуристов Степанова и Букин не полетят в Японию на предолимпийский сбор.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard