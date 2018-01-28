Фигуристы Столбова и Букин оспорят в CAS недопуск к ОИ-2018

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Российские фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин оспорят неприглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Президент организации отметил, что иски могут быть поданы уже в понедельник, 29 января.

Ранее стало известно, что российская пара фигуристов Степанова и Букин не полетят в Японию на предолимпийский сбор.

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