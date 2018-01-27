Российская пара фигуристов Степанова и Букин не полетят в Японию на предолимпийский сбор

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Российская пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не будут участвовать в предолимпийском сборе команды в Японии.

«Взвесив все за и против, посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что ехать на сборы не стоит из-за разницы во времени, часовых поясах. Они не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира. Если Международный олимпийский комитет (МОК) изменит своё решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхёнчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов», — приводит слова тренера фигуристов Александра Свирина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

МОК не допустил Букина к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Ксения Столбова и Фёдор Климов отказались участвовать в предолимпийском сборе.

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