Руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал об опасностях «Дакара»

Руководитель российской гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, насколько опасно участие в ралли-рейде «Дакар» и как на турнире обстоят дела с медицинской помощью.

«И на «Дакаре», и на ралли «Шёлковый путь» очень серьёзно относятся к вопросам безопасности и оказанию медицинской помощи экипажам. Уровень травматизма высокий. «Дакар» за всё время своего проведения унёс почти 70 жизней. В классификации мотоциклов повреждения фиксируются практически ежедневно», — сказал Чагин в интервью RT.

Он подчеркнул, что на «Дакаре» работают врачи «высочайшего класса».

«Нас сопровождают медицинские вертолёты, а в местах, где они не могут приземлиться, всегда дежурят джипы, оснащённые всем необходимым. Организаторы за свой счёт отправляют пострадавших в ближайшую страну, туда, где могут оказать всю необходимую помощь. Технология эта отработана, поэтому происходит всё очень быстро. На трассе работают опытные специалисты, они быстро диагностируют, что делать с потерпевшими — оставить на месте или срочно госпитализировать. Причём больницу можно выбрать не только в Южной Америке, но и на территории Европы. Отмечу, что спортсмены всегда готовы к такому развитию событий, но наши автомобили даже в самых серьёзных авариях готовы защитить свой экипаж. Все эти тонкости прописаны в техническом регламенте. У машины есть специальный каркас, пятиточечные ремни безопасности, шлемы, защита шеи. А вот в обычной жизни такой амуниции и страховки у нас нет, так что дома травмируемся даже чаще», — добавил Чагин.

Ранее Чагин рассказал о подарке команды для Путина.