Руководитель «КамАЗ-мастер» рассказал о подарке команды для Путина

Руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как проходят встречи её членов с президентом России Владимиром Путиным, который внимательно следит за ралли-рейдом «Дакар» и поддерживает российских пилотов.

«Для того чтобы увидеться с Владимиром Владимировичем, мы проделываем огромный путь, в том числе и по пустыне. Но, даже находясь там, знаем и чувствуем, что президент следит за нами, переживает, поддерживает. Это очень приятно, но и накладывает серьёзную ответственность. Во время встреч президент всегда задаёт вопросы, которые дают нам понять, что он действительно смотрел гонку, знает все тонкости, все детали. Такое внимание первого лица для команды — гордость и почёт», — сказал Чагин в беседе с RT.

Он также рассказал о подарках для президента от членов команды: «Вручили главе государства подарки: точную копию бедуина за первое место и мини-копию, ручную работу автомобиля Эдика Николаева».

Ранее гонщик российской команды Николаев заявил, что «Дакар» — не женское дело.