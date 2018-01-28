Гонщик Николаев: «Дакар» — не женское дело

Пилот «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев и руководитель команды Владимир Чагин рассказали, как относятся к участию женщин в гоночных турнирах.

«В нашей дисциплине девушки есть. Они не первый год соревнуются в классе грузовиков. Женщины участвовали и в гонках в Африке, где находится сам Дакар. Например, Элизабет Жасинту показывает хорошие результаты. Тем не менее моё мнение — девушка должна оставаться девушкой. Ралли-рейды, особенно марафонские, — очень тяжёлый вид спорта, там даже мужчинам приходится нелегко. Наша мотогонщица Анастасия Нифонтова год назад участвовала в «Дакаре» и очень сильно упала. Больно было смотреть на её разбитое лицо и текущие по нему слёзы. Ну не женское это дело», — сказал Николаев в беседе с RT.

Он выразил несогласие с тем, «чтобы девушки участвовали в ралли-рейдах».

«Но они есть, а некоторые даже очень неплохо выступают. От этого никуда не деться», — добавил он.

Чагин поддержал мнение Николаева, отметив, что девушкам лучше ехать на «Дакар» в качестве болельщиц, несмотря на то что они добиваются неплохих результатов в мужских дисциплинах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар».