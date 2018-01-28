СМИ: УЕФА может пойти на изменение правил в детском футболе
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов рассмотреть вопрос отмены игры головой на детском уровне.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на президента организации Александера Чеферина.
По словам главы УЕФА, к этому вопросу необходимо относиться очень серьёзно.
«Если исследования покажут, что игра головой ведёт к повреждениям, особенно у детей, то мы должны быть жёсткими в этом вопросе», — сказал Чеферин.
Ранее сообщалось, что УЕФА передал Российскому футбольному союзу новую бронзовую медаль для участника ЧЕ-2008.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.