СМИ: УЕФА может пойти на изменение правил в детском футболе

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов рассмотреть вопрос отмены игры головой на детском уровне.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на президента организации Александера Чеферина.

По словам главы УЕФА, к этому вопросу необходимо относиться очень серьёзно.

«Если исследования покажут, что игра головой ведёт к повреждениям, особенно у детей, то мы должны быть жёсткими в этом вопросе», — сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА передал Российскому футбольному союзу новую бронзовую медаль для участника ЧЕ-2008.

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