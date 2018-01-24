УЕФА передал РФС новую бронзовую медаль для участника ЧЕ-2008
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева.
В 2015 году дом Быстрова ограбили, в результате чего была утеряна бронзовая медаль ЧЕ-2008, а также награды за победы в чемпионатах России. Полузащитник обратился в РФС с просьбой помочь восстановить украденные трофеи.
«Вопрос закрыт, мы рады, что у Быстрова снова будет столь ценная награда», — сказал Алаев.
Ранее почётный президент РФС Колосков заявил, что по результатам жеребьёвки группового этапа Лиги наций у сборной России есть шансы на первое место в квартете.