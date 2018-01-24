УЕФА передал РФС новую бронзовую медаль для участника ЧЕ-2008

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал Российскому футбольному союзу (РФС) новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года для Владимира Быстрова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева.

В 2015 году дом Быстрова ограбили, в результате чего была утеряна бронзовая медаль ЧЕ-2008, а также награды за победы в чемпионатах России. Полузащитник обратился в РФС с просьбой помочь восстановить украденные трофеи.

«Вопрос закрыт, мы рады, что у Быстрова снова будет столь ценная награда», — сказал Алаев.

Ранее почётный президент РФС Колосков заявил, что по результатам жеребьёвки группового этапа Лиги наций у сборной России есть шансы на первое место в квартете.