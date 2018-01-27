«Тоттенхэм» не смог обыграть команду из четвёртого дивизиона чемпионата Англии в матче Кубка страны

«Тоттенхэм» в гостях разошёлся миром с «Ньюпортом» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.