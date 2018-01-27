«Тоттенхэм» не смог обыграть команду из четвёртого дивизиона чемпионата Англии в матче Кубка страны
«Тоттенхэм» в гостях разошёлся миром с «Ньюпортом» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Гол в составе хозяев забил Падрэйг Амонд (38-я минута).
У «Тоттенхэма» мяч на счету Харри Кейна (82-я минута).
«Ньюпорт» из Уэльса выступает в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Англии.
В случае ничьи намечена переигровка, которая состоится на поле представителя Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
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