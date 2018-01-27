Ласицкене показала лучший результат сезона в мире на турнире в Волгограде

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Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на всероссийском турнире Кубок Сталинграда.

Ласицкене преодолела планку, расположенную на высотой 2,04 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Предыдущее достижение в 2,01 метра также принадлежало ей, и было установлено на турнире в Москве.

Во время соревнований, проходивших в Волгограде, 25-летняя спортсменка трижды пыталась взять высоту в 2,07 метра, но ей это не удалось.

Ранее сообщалось, что первым международным стартом Ласицкене в 2018 году станет турнир в Словакии.

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