Первым стартом Ласицкене в 2018 году станет турнир в Словакии

Короткая ссылка
Первым международным стартом в 2018 году для россиянки Марии Ласицкене станет турнир прыгунов в высоту, который пройдёт в словацкой Банска-Бистрице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Соревнования состоятся 6 февраля.

Кроме того, Ласицкене намерена принять участие в трёх этапах зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — в Мадриде, Торуне и Глазго. Организаторы уже отправили россиянке приглашения.

Ранее сообщалось, что российские атлеты получили одобрение IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru