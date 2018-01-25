Первым стартом Ласицкене в 2018 году станет турнир в Словакии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.
Соревнования состоятся 6 февраля.
Кроме того, Ласицкене намерена принять участие в трёх этапах зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — в Мадриде, Торуне и Глазго. Организаторы уже отправили россиянке приглашения.
Ранее сообщалось, что российские атлеты получили одобрение IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.