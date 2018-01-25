Первым стартом Ласицкене в 2018 году станет турнир в Словакии

Первым международным стартом в 2018 году для россиянки Марии Ласицкене станет турнир прыгунов в высоту, который пройдёт в словацкой Банска-Бистрице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Соревнования состоятся 6 февраля.

Кроме того, Ласицкене намерена принять участие в трёх этапах зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — в Мадриде, Торуне и Глазго. Организаторы уже отправили россиянке приглашения.

Ранее сообщалось, что российские атлеты получили одобрение IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.