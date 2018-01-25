Российские атлеты получили одобрение IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) согласилась с тем, что заявки 18 российских атлетов соответствуют критериям отбора для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2018 году.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что IAAF получила более 80 заявок от российских спортсменов, которые изъявили желание выступить в летнем сезоне. В список 18 атлетов вошли: Виктор Бутенко, Данила Данилов, Алексей Фёдоров, Ирина Гуменюк, Вячеслав Колесниченко, Мария Ласицкене, Александр Лесной, Алёна Лутковская, Данил Лысенко, Алёна Мамина, Юлия Мальцева, Полина Миллер, Илья Мудров, Ольга Муллина, Софья Палкина, Виктория Прокопенко, Анжелика Сидорова и Алексей Сокирский. Ранее сообщалось, что IAAF ответила на заявку Ласицкене об участии в зарубежных стартах в 2018 году.