IAAF ответила на заявку Ласицкене об участии в зарубежных стартах в 2018 году

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение одобрить заявку российской спортсменки Марии Ласицкене на участие в зарубежных стартах в 2018 году.

Об этом сообщил её муж — журналист Владас Ласицкас — в Twitter.

25 января двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту получила письмо от IAAF.

Ранее Ласицкене пожелала российским олимпийцам верить в себя.

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