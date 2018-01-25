IAAF ответила на заявку Ласицкене об участии в зарубежных стартах в 2018 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение одобрить заявку российской спортсменки Марии Ласицкене на участие в зарубежных стартах в 2018 году.
Об этом сообщил её муж — журналист Владас Ласицкас — в Twitter.
25 января двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту получила письмо от IAAF.
. @iaaforg aproved Maria Lasitskene for 2018!— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 25 января 2018 г.
Ранее Ласицкене пожелала российским олимпийцам верить в себя.
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