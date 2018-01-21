Ласицкене пожелала российским олимпийцам верить в себя

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в эксклюзивном интервью RT прокомментировала ситуацию, в которую попали отечественные спортсмены перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России до ОИ-2018, однако разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Кроме того, МОК сократил список российских спортсменов-претендентов на 111 человек.

«Очень тяжело и неприятно выступать под нейтральным флагом. Но желаю российским спортсменам не опускать руки, верить в себя и оставаться собой в любых ситуациях», — заявила Ласицкене.

Легкоатлетка также посоветовала отечественным спортсменам избавиться от негативных мыслей во время Олимпиады.

«Мысли о несправедливости не должны появляться у наших спортсменов. Это неправильные мысли. Нужно оставаться честным и верным себе. Это то, что я могу пожелать. Нужно перетерпеть. Не сдаваться, а бороться», — сказала Ласицкене.

Ранее она прокомментировала итоги легкоатлетического шоу «Битва полов», которое проходило в Москве.