Ласицкене — о турнире «Битва полов»: иногда полезно проиграть

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала итоги легкоатлетического шоу «Битва полов», который проходил в Москве.

«Сегодня я проиграла. Я стала второй. Иногда полезно проиграть. Так что я спокойна», — сказала в интервью RT Ласицкене, которая в 2017 году одержала победу во всех 17 соревнованиях.

Легкоатлетка также сказала, что чувствует ответственность за Россию на международных стартах, а также отметила молодое поколение российских легкоатлеток.

«Поколение молодых девушек есть. И сегодня важно, что они получили огромный опыт, который пригодится им в будущем».

Ранее Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Москве.