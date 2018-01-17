Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Москве

Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на мемориале Николая Озолина и Владимира Дьячкова в Москве.

Ласицкене преодолела планку высотой 2,01 метра. Это лучший результат мира в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало ей же — 2,00 метра в Минске.

Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) начала расследование относительно массового отказа спортсменов от участия в чемпионате Сибирского федерального округа после визита допинг-офицеров.