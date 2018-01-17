ВФЛА начала расследование в связи с массовым снятием легкоатлетов с турнира в Иркутске

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Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) начала расследование относительно массового отказа спортсменов от участия в чемпионате Сибирского федерального округа после визита допинг-офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

ВФЛА сделала запрос о получении официальных документов с предоставлением информации об атлетах, которые снялись с турнира, сославшись на болезнь.

По результатам расследования будет вынесено решение о возможном наказании.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил о необходимости проверить семерых участников турнира в Иркутске. 

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