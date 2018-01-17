ВФЛА начала расследование в связи с массовым снятием легкоатлетов с турнира в Иркутске
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) начала расследование относительно массового отказа спортсменов от участия в чемпионате Сибирского федерального округа после визита допинг-офицеров.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
ВФЛА сделала запрос о получении официальных документов с предоставлением информации об атлетах, которые снялись с турнира, сославшись на болезнь.
По результатам расследования будет вынесено решение о возможном наказании.
Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил о необходимости проверить семерых участников турнира в Иркутске.
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